Глава ЦРУ: Война в Украине показала слабость российской армии

Бернс назвал мятеж «вагнеровцев» вооруженным вызовом руководству РФ. Он еще раз подчеркнул, что этот бунт является внутренним делом России, в котором США не принимали участие и не будут участвовать.

Бернс также заявил, что недовольство в России в связи с войной в Украине - это возможность для вербовки шпионов, которая выпадает раз в поколение, и что его ведомство не собирается упускать эту возможность.

«Недовольство войной продолжит разъедать российское руководство, под непрерывным потоком государственной пропаганды и репрессий. Это недовольство создает возможность для нас в ЦРУ, которая выпадает раз в поколение. Мы ее не упустим», - сказал Бернс.