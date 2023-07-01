Глава ЦРУ: Война в Украине показала слабость российской армии
Война России в Украине является стратегическим провалом, который обнажил слабость российской армии, заявил глава ЦРУ Уильям Бернс.
Бернс назвал мятеж «вагнеровцев» вооруженным вызовом руководству РФ. Он еще раз подчеркнул, что этот бунт является внутренним делом России, в котором США не принимали участие и не будут участвовать.
Бернс также заявил, что недовольство в России в связи с войной в Украине - это возможность для вербовки шпионов, которая выпадает раз в поколение, и что его ведомство не собирается упускать эту возможность.
«Недовольство войной продолжит разъедать российское руководство, под непрерывным потоком государственной пропаганды и репрессий. Это недовольство создает возможность для нас в ЦРУ, которая выпадает раз в поколение. Мы ее не упустим», - сказал Бернс.