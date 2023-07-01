«Карабах» проиграл польской «Легии»

Чемпион Азербайджана « Карабах » провел второй контрольный матч на сборах в Австрии.

Сегодня соперником подопечных Гурбана Гурбанова была польская «Легия». Поляки победили со счетом 2:0.

Напомним, в первой игре агдамцы сыграли вничью с сильнейшим клубом Венгрии «Ференцварошем» - 3:3.

4 июля «Карабах» сыграет с софийским ЦСКА.

Напомним, «Карабах» стартует в Лиге чемпионов с 1-го квалификационного раунда. Там его соперником будет «Линкольн Ред Импс» из Гибралтара. Первый матч состоится 11 июля в Гибралтаре, а ответный – 19 июля на Бакинском олимпийском стадионе.

На днях «Карабах» объявил о трансфере 26-летнего бразильского нападающего Виейры Жуниньо. С игроком, выступавшим до этого в Португалии, подписан 3-летний контракт.