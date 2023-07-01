Состоялась церемония награждения победителей международного соревнования «Юный спасатель» и общереспубликанского первенства «Юный спасатель и пожарный», посвященных 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, организованных Министерством по чрезвычайным ситуациям в городе Габала.

В церемонии награждения приняли участие министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров, ответственные сотрудники Министерства науки и образования, глава исполнительной власти Габалинского района Сабухи Абдуллаев, представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Азербайджане Алекс Хайкенс, дети и члены семей шехидов Отечественной войны, представители СМИ и общественности.

Гейдаров поздравил победителей соревнований и пожелал им успехов.

Отметим, что команды приняли участие в этапах «Полоса препятствий», «Комбинированная пожарная эстафета», «Поисково-спасательные работы», «Представление команд» и «Стенгазета». Азербайджан занял первое место, Кыргызстан – второе, а Казахстан – третье место в международном конкурсе. В международном соревновании первое место заняла команда Азербайджана, второе – команда Кыргызстана, третьей стала команда Казахстана. В общереспубликанском первенстве победила команда средней школы села Сабиркенд Ордубадского района, второе место заняла команда средней школы №31 города Баку, а третье место – команда Gənc Mübarizlər, сформированная из детей шехидов.