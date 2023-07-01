«Нефтчи» проиграл «Зениту» на турнире в Санкт-Петербурге ФОТО
Футбольный клуб «Нефтчи» провел первый матч на международном товарищеском турнире «Кубок PARI Премьер», который организовал телеканал «Матч ТВ» и который стартовал сегодня в Санкт-Петербурге.
На «Газпром-Арене» бакинская команда играла с хозяевами турнира – чемпионом России «Зенитом». Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу питерского клуба.
Единственный гол у «Нефтчи» на 39-й минуте с пенальти забил Матеуш Салданья.
В турнире также примут участие сербская «Црвена Звезда» и турецкий «Фенербахче».
Свой второй матч наша команда проведет 8 июля против белградского клуба. Эта игра состоится на стадионе «Смена». «Нефтчи» выпало также закрыть турнир. В заключительном матче 15 июля бакинцы сыграют на «Смене» с «Фенербахче».
Также «Нефтчи» проведет в России контрольный матч. Он состоится 18 июля в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» против «Спартака».
Как известно, «Нефтчи» будет представлять Азербайджан в Лиге конференций. Во 2-м квалификационном раунде бакинцы сыграют с победителем в паре «Железничар» (Босния и Герцеговина) – «Динамо» (Минск, Беларусь). Игры пройдут 27 июля и 3 августа.