Футбольный клуб «Нефтчи» провел первый матч на международном товарищеском турнире «Кубок PARI Премьер», который организовал телеканал «Матч ТВ» и который стартовал сегодня в Санкт-Петербурге.

На «Газпром-Арене» бакинская команда играла с хозяевами турнира – чемпионом России «Зенитом». Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу питерского клуба.

Единственный гол у «Нефтчи» на 39-й минуте с пенальти забил Матеуш Салданья.

В турнире также примут участие сербская «Црвена Звезда» и турецкий «Фенербахче».

Свой второй матч наша команда проведет 8 июля против белградского клуба. Эта игра состоится на стадионе «Смена». «Нефтчи» выпало также закрыть турнир. В заключительном матче 15 июля бакинцы сыграют на «Смене» с «Фенербахче».

Также «Нефтчи» проведет в России контрольный матч. Он состоится 18 июля в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» против «Спартака».

Как известно, «Нефтчи» будет представлять Азербайджан в Лиге конференций. Во 2-м квалификационном раунде бакинцы сыграют с победителем в паре «Железничар» (Босния и Герцеговина) – «Динамо» (Минск, Беларусь). Игры пройдут 27 июля и 3 августа.