Одна из заброшенных военных баз недалеко от Минска стала действующей, заявил американский Институт изучения войны (ISW), ссылаясь на спутниковые снимки.

По данным ISW, соответствующие доказательства использования заброшенной базы были получены в период с 15 по 30 июня.

«На спутниковых снимках, сделанных 30 июня, видно как минимум 303 палатки, в которых могут разместиться от 20 до 50 человек, на бывшей военной базе в Беларуси», - сказано в сообщении.

Не исключено, что эту базу могли занять наемники ЧВК «Вагнер», о местонахождении которых никто не знает.