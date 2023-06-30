В Грузии назвали несправедливыми санкции Украины

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал несправедливыми санкции, введенные президентом Украины Владимиром Зеленским против авиакомпании Georgian Airways.

«Это не первое тяжелое и несправедливое решение в отношении грузинского народа на фоне той солидарности, которую мы проявляем по отношению к Украине», - заявил спикер.

1 июля президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции сроком на 10 лет в отношении более чем 190 физических лиц и 291 юридического лица из России, Беларуси, Казахстана и Грузии. Ограничения, в том числе, были введены и против грузинской авиакомпании Georgian Airways и председателя ее совета директоров Тамаза Гаиашвили после возобновления полетов на территорию России.