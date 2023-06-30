Мамед Эфендиев, отдел экономики 00:42

Как показывает таможенная статистика, в последнее время в структуре внешнеторговых отношений Азербайджана происходят некоторые изменения, которые заслуживают внимания. С одной стороны, правительство увеличивает экспорт, а с другой – еще более высокими темпами растет импорт. В результате снижается внешнеторговое положительное сальдо, ухудшая в целом один из основных макроэкономических показателей. Так, по итогам первых пяти месяцев с начала текущего года внешнеторговый оборот страны превысил аналогичный прошлогодний показатель на 11,7% и составил около 23 млрд долларов. При этом экспорт вырос на 4,5%, составив около 16,114 млрд долларов. Динамика в принципе положительная, но ее сильно портит импорт, который вырос сразу на 33,2% и превысил 6,838 млрд долларов. Таким образом, положительное сальдо во внешней торговле хоть и составило внушительную сумму почти в 9,276 млрд долларов, но оказалось на 9,8% ниже аналогичного прошлогоднего показателя.

В структуре экспорта основной объем традиционно пришелся на продукцию нефтегазового сектора (90,9%). Экспорт нефти за год возрос на 3,2% и составил более 11,752 млн тонн. При этом в связи с падением цен на мировом рынке после прошлогоднего пика стоимость экспортированной нефти снизилась на 10,4% и составила более 7,220 млрд долларов. Доля нефти в общей структуре экспорта составила 44,81% против 52,27% годом ранее. А экспорт газа уже буквально наступает на пятки нефтяному его составляющему. Стоимость экспорта «голубого топлива» возросла на 18,5% составила почти 7,104 млрд долларов. И это при снижении объема его экспорта по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем на 1% - примерно до 9,363 млрд кубометров. Да, растут экспортные показатели по основнымего составляющим (нефть и газ), но почему-то еще большие темпы набирает импорт. Неужели правительство, почувствовав большой приток инвалюты, решило настежь раскрыть двери для импортеров? Разъяснения по этому поводу дал премьер-министр Азербайджана Али Асадов. По его словам, вопрос необходимости обеспечения продовольственной безопасности достиг беспрецедентного уровня для всех стран мира. В этой связи обеспечение продовольственными продуктами населения страны определено президентом Ильхамом Алиевым как одно из основных направлений и задач, стоящих перед правительством.