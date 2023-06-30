Ходорковский: Война никому, кроме Путина, не нужна, даже Пригожину

«Когда Путин и многие его приближенные бежали из Москвы, а все условно боеспособные части были выведены на встречу мятежникам, достаточно было 10-15 тысячам москвичей выйти на улицы и взять под контроль органы государственной власти (находящиеся в полной растерянности), как Путин бы уже никуда не вернулся.

Конечно бандит Пригожин на троне не менее опасен, чем бандит Путин. А что вы хотите от военного преступника и бандита? Если сидеть и смотреть на гранату с выдернутой чекой и отпущенным рычагом, то жизнь станет яркой, но короткой. Попала в руки такая граната – кидай, а пока враг растерялся – бей! Пригожин был полезен, как дестабилизатор режима. Такие еще будут.

Рассуждать об их моральных качествах и рисках, если вдруг им удастся зацепиться за трон, наверное, можно, но важнее стать силой, которая может что-то и кому-то позволить или не позволить. А если ничего не можешь, ни словом, ни делом, то просто не мешай сносить этот режим.

Ведь трудно придумать что-то хуже войны, тысяч и тысяч погибших, угроз применения ядерного оружия. Любые же изменения создают возможность остановить бойню... Апофеоз лицемерия - «как можно вмешиваться – это же кровь!» Кровь льется рекой уже почти полтора года! Люди гибнут по тысяче в день! Это что, «другая кровь»?! Если есть шанс остановить войну, а на самом деле война никому, кроме Путина не нужна (даже Пригожину), но ради этого надо рискнуть сотнями жизней, то позорное лицемерие прятать свою личную неготовность брать риски и ответственность за ложный пацифизм», - написал Ходорковский.