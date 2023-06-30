В Хорватии теракт
В городе Сисак в центральной части Хорватии неизвестный устроил стрельбу на улице, в результате чего погиб один человек, еще несколько получили ранения, сообщает Хорватское национальное телевидение.
"В районе Канак города Сисак мужчина открыл огонь из "Калашникова". На месте большое число полицейских сил. По неофициальной информации, есть пострадавшие, район блокирован", - сообщил национальный телеканал.
Местные СМИ сообщают, что в результате инцидента погиб один, ранения получили несколько человек.
Отмечается, что правоохранители разыскивают злоумышленника, который скрылся с места происшествия.