Во Франции за пятую ночь беспорядков задержаны 486 человек. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен считает, что «более спокойная ночь» прошла благодаря «решительным действиям полиции».

Данные о задержанных приведены на 3:00 по местному времени (5:00 по бакинскому). МВД задействовало в связи с беспорядками около 45 тыс. полицейских.

Протесты во Франции начались 27 июня. Поводом стало убийство полицией жителя Нантера 17-летнего Наэля во время проверки документов. За прошлую ночь было задержано 1,3 тыс. человек. Сожжено более 1,3 тыс. автомобилей, еще 234 здания подожжены или погромлены. В беспорядках участвует множество молодых людей. МВД оценивало средний возраст задержанных в 17 лет, но среди них были и 13-летние.