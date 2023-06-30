Согласно информации, официальный представитель Восточной группы войск Украины полковник Сергей Череватый сообщил накануне, что российские войска недавно перебросили неназванный полк Воздушно-десантных войск (ВДВ) России с лиманского направления на бахмутское.

«Череватый сообщил, что российские войска заменили полк ВДВ на лиманском направлении неустановленными силами территориальной обороны, что указывает на то, что российские силы могут перебрасывать больше элитных частей в район Бахмута и заменять элитные части более слабыми соединениями», - говорится в отчете.

Кроме того, замминистра обороны Украины Анна Маляр ранее заявляла, что российские войска перебросили часть своих наиболее боеспособных частей с херсонского направления на бахмутское и запорожское направления.

Аналитики прогнозируют: «Если российских подкреплений, уже отправленных в Бахмут, будет недостаточно для удержания достигнутых успехов в этом районе, российское командование может столкнуться со сложным выбором: рисковать созданием серьезных уязвимых точек в Херсонской и Луганской областях или начать отводить войска с юга Украины».