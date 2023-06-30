Экс-главный раввин Москвы заявил о «начале антисемитской кампании в России» В Израиле вспомнили о сталинских временах
Несколько дней назад сообщалось, что российский Минюст внес бывшего главного раввина Москвы Пинхаса Гольдшмидта в список иноагентов. В официальном документе российского Минюста говорилось, что Гольдшмидт «распространял ложную информацию о решениях и политике российских государственных органов и выступал против специальной военной операции» в Украине.
Комментируя внесение в список иноагентов, Гольдшмидт сказал: «Я горжусь тем, что стою на правильной стороне истории и присоединяюсь к списку людей, выступающих против этой ужасной войны, унесшей жизни сотен тысяч людей. В течение 30 лет я работал и защищал еврейское сообщество, и никакое решение не помешает мне продолжать это делать». Его слова приводит издание Vesty.co.il.
«Ситуация в России ухудшается, - заявил Гольдшмидт. - Речь идет о первом случае с начала войны, когда религиозный лидер объявлен иностранным агентом и определен российским правительством как враждебная угроза. Не исключено, что это решение будет использовано для начала новой антисемитской кампании против еврейской общины России. Я и ранее призывал местных евреев покинуть страну, пока не стало слишком поздно».
Пинхас Гольдшмидт исполнял обязанности главного раввина Москвы на протяжении 33 лет и покинул РФ после начала войны в Украине, отказавшись поддержать военные действия, напоминает издание.
Ynet отмечает, что в последний раз в России раввин был объявлен врагом государства в советские времена. В годы правления Сталина был арестован тогдашний главный раввин Москвы Шмер-Лейб Янкелевич Медалье. Его расстреляли в 1938 году.