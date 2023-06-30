Несколько дней назад сообщалось, что российский Минюст внес бывшего главного раввина Москвы Пинхаса Гольдшмидта в список иноагентов. В официальном документе российского Минюста говорилось, что Гольдшмидт «распространял ложную информацию о решениях и политике российских государственных органов и выступал против специальной военной операции» в Украине.

Комментируя внесение в список иноагентов, Гольдшмидт сказал: «Я горжусь тем, что стою на правильной стороне истории и присоединяюсь к списку людей, выступающих против этой ужасной войны, унесшей жизни сотен тысяч людей. В течение 30 лет я работал и защищал еврейское сообщество, и никакое решение не помешает мне продолжать это делать». Его слова приводит издание Vesty.co.il.