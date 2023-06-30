На горячую линию Министерства по чрезвычайным ситуациям «112» поступила информация о том, что несколько человек оказались в беспомощном состоянии в реке на территории села Лаза Габалинского района.

Согласно сообщению пресс-службы МЧС, на место происшествия прибыли силы Северо-Западного регионального центра МЧС и Войска гражданской обороны.

Было установлено, что граждане, отдыхавшие в селе Лаза, попали в опасную ситуацию из-за разлива реки Демирапаран в результате проливных дождей.

Спасатели построили специальный спасательный переход через реку и эвакуировали в безопасную зону граждан.