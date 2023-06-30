Стрелков признал: «Сообщения об уничтожении плацдарма ВСУ преждевременны. Наши отошли»

Глава оккупационной Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что военнослужащие группировки войск «Днепр» «окончательно зачистили территорию на левом берегу у Антоновского моста», внезапно атаковав с тыла. Он также заявил, что у украинских сил больше нет «плацдарма» на левом берегу. Минобороны РФ заявило, что российские силы ликвидировали некую украинскую диверсионную группу и показательно наградило военнослужащих 80-й арктической мотострелковой бригады — подразделения российской группы войск «Днепр» — за уничтожение украинской военной техники в Херсонской области. При этом ведомство не представило никаких доказательств того, что армии удалось восстановить контроль над прибрежными районами в оккупированной части Херсонской области.

Однако, как пишет Dialog.ua, силы обороны Украины продолжают удерживать территорию. Вечером 1 июля Игорь Стрелков-Гиркин заявил в своих соцсетях, что новость об ударе ракетой «Искандер» по украинцам не соответствует действительности. С его слов, там идут очень активные боестолкновения: «После ранения командира (напомню, бои идут под непрерывным огнем с высокого берега Днепра) наши подразделения отошли из-под моста, там снова противник… Сообщения об уничтожении плацдарма оказались преждевременными».

Бывший высокопоставленный сотрудник правительства РФ Альфред Кох отметил, что цена одной ракеты «Искандер» составляет около $6 млн. «Сам плацдарм ВСУ на левом берегу Днепра к северу и особенно к югу от Антоновского моста остался цел и невредим. Даже только сам факт использования для решения такой сугубо тактической задачи чрезвычайно дорогостоящей ракеты «Искандер» сам по себе является доказательством того, что этот плацдарм воспринимается путинскими генералами как серьезная угроза», - написал Кох.