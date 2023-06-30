Запуск ракеты был зафиксирован около полуночи. О ее падении не сообщалось. Затем некоторые жители центральных районов Израиля и Иерусалима сообщили, что слышали сильный взрыв. С самого начала предполагалось, что ракета взорвалась в воздухе.

Зенитная ракета была выпущена из Сирии по израильской территории и разорвалась в воздухе. Ее осколки упали в городе Рахат. Армия обороны Израиля нанесла ответный удар по пусковой установке и по другим целям . Об этом сообщают израильские СМИ со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ.

Около 02:00 пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что израильские ВВС нанесли ответный удар. Были поражены установка, из которой выпущена ракета, и дополнительные цели.

Сирийское агентство SANA сообщило, что система ПВО Сирии была активирована в районе Хомса. Сайты сирийской оппозиции передали, что были слышны взрывы в районе Тартус.

Израильский сайт Ynet пишет, что на Рахат упали фрагменты зенитной ракеты С-200 (Sa-5), произведенной почти 60 лет назад. Сообщалось, что ракета пролетела более 400 км. Если это действительно была ракета С-200, то зафиксирован рекорд дальности для этой ракеты, отмечает издание.

Не исключено, что это был целенаправленный запуск ракеты по территории Израиля, а не случайный пуск при отражении атаки израильских ВВС, указывает сайт.