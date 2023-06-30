Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что президент РФ Владимир Путин вышел из ситуации с мятежом «укрепившим» свои позиции в стране и мире. Спикера Госдумы цитирует Интерфакс.

«Путин из этой тяжелейшей ситуации вышел укрепившим еще больше свои позиции как в стране, так и мире. Он сделал все, чтобы не допустить кровопролития и смуты», - считает Володин.

В целом, по мнению спикера Госдумы, 23-24 июня вошли в историю России как дни единения и консолидации общества вокруг президента Путина. «Армия, силовые структуры проявили свои лучшие качества. На фронте отбивали атаки нацистов. В тылу делали все, чтобы обеспечить безопасность страны в рамках контртеррористической операции. Непростая ситуация показала, насколько высок авторитет президента среди гражданского общества и военнослужащих», - утверждает Володин.

Спикер Госдумы также сказал, что «…не было ни одного примера, чтобы кто-то поддержал мятеж».