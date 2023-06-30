Демонстранты во Франции протаранили дом мэра

Мэр французского города Л'Э-ле-Роз в Валь-де-Марн (часть Парижской агломерации, находится в центральном регионе Иль-де-Франс) Венсан Жанбрун заявил, что минувшей ночью протестующие подожгли машину рядом с его домом, а затем пытались протаранить здание.

Жанбрун в Twitter опубликовал официальное заявление, в котором сообщил, что его жена и двое детей пострадали в результате инцидента. Самого мэра в тот момент дома не было, а его семье пришлось бежать от преследовавших их митингующих. Супругу Жанбруна госпитализировали.

По данным BFM TV, прокуратура начала расследование по делу о покушении на убийство в связи с этим нападением.

Согласно последней информации МВД Франции, за прошедшую ночь в стране задержали 719 человек. Ранения в столкновениях с протестующими получили 45 полицейских, подожжены 577 машин и 74 здания.