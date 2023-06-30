Шеф ЦРУ: США должны постепенно отказаться от китайских товаров

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что США должны диверсифицировать свои цепочки поставок, постепенно отказавшись от товаров и услуг из Китая, передает Reuters.

Бернс отметил, что Китай - единственная страна, которая «намерена изменить международный порядок» и наращивает для этого «экономическую, военную и технологическую мощь». Однако отказаться от сотрудничества с КНР «было бы бессмысленно».

«В современном мире ни одна страна не хочет оказаться во власти «картеля из одних» в отношении критически важных полезных ископаемых и технологий», - сказал Бернс.

По мнению директора ЦРУ, для разумного удаления от Китая необходимо снизить риск и диверсифицировать цепочки поставок, защищать технологическое преимущество США и инвестировать в промышленные мощности.