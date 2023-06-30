Вилаят Эйвазов отчитался о 20-летней работе МВД

За последние 20 лет обезврежено около 24 тысяч преступных группировок и банд. Об этом министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов сказал на торжественной церемонии, посвященной отмечаемому в Азербайджане 2 июля Дню полиции и выпуску курсантов 2022-2023 учебного года.

Согласно сообщению пресс-службы МВД, В.Эйвазов отметил, что за последние 20 лет проводилась непрерывная работа в области предотвращения преступлений и их расследования, а также защиты законных интересов граждан. Было нейтрализовано около 24 тысяч преступных группировок и банд.

«Было собрано более 22 тысяч единиц незаконно хранящегося огнестрельного оружия, количество правонарушений с применением стрелкового оружия значительно сократилось. В среднем было раскрыто 87 процентов преступлений, задержаны более 69 тысяч обвиняемых, изъято из незаконного оборота около 20 тонн наркотических средств», - сказал глава МВД Азербайджана.