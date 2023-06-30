Выходцы из Боснии, Грузии, Сербии громили магазины и нападали на полицейских в Швейцарии

Массовые беспорядки во Франции перекинулись на соседнюю Швейцарию, сообщает издание 20Minutes.

В ночь на 2 июля свыше 100 человек устроили погром в Лозанне. Полиция задержала семь человек, шестеро из которых — несовершеннолетние.

В Лозанне протестующие громили магазины и нападали на полицейских, бросая в них камни и «коктейли Молотова.

Самому старшему из задержанных 24 года, возраст остальных составляет от 15 до 17 лет. Из всей группы швейцарцами являются только двое, остальные — выходцы из Боснии, Грузии, Сербии, Сомали и Португалии. В числе задержанных три девочки.