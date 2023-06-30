«Французский Трамп»: Франция на пороге гражданской войны

Происходящие массовые беспорядки во Франции могут быть началом гражданской, расовой и этнической войны. Такое заявление в эфире канала Europe-1 сделал бывший кандидат в президенты, ультраправый политик Эрик Земмур, которого местные СМИ называют «французским Трампом».

«Гражданская война — это столкновение населения и органов власти, именно то, что происходит сейчас», — заявил Земмур.

Он считает, что причиной всего происходящего стала миграционная политика Франции, а также чрезмерное давление на полицейских. Сейчас им приказывают не вступать в бой, поскольку это может привести к жертвам и сделать беспорядки еще более неконтролируемыми.