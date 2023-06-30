Варданян разжигает и тут, и там

Об этом в своем аккаунте в соцсети сообщил бывший полковник ГРУ Игорь Стрелков (Гиркин), руководивший в 2014 году диверсионными операциями на Донбассе.

Рубен Варданян, российский миллиардер армянского происхождения, отказавшийся осенью прошлого года от гражданства России и обосновавшийся в зоне ответственности российских миротворцев, где громогласно объявил себя «спасителем Карабах а», обвинен в финансировании пророссийских сепаратистов на востоке Украины.

Стрелков также сообщил, что Варданян является одним из спонсоров бывшего главы «Донецкой народной республики», а ныне депутата Госдумы России Александра Бородая – одного из украинских коллаборационистов, ответственных за разжигание сепаратизма в Донбассе и аннексию Крыма в 2014 году.

Несколько лет назад Бородай был отстранен от руководства «ДНР» и переехал в Москву, где в 2021 году был избран депутатом Госдумы от партии «Единая Россия». В 2015 году Бородай, считающийся личным врагом Стрелкова, основал организацию «Союз добровольцев Донбасса», которую возглавляет по сей день.

Как сообщает Стрелков, после истории с ЧВК «Вагнер» организация Бородая приступила к формированию для войны в Украине собственных «добровольческих отрядов» (по сути, армии наемников), а Рубен Варданян является одним из давних знакомых и спонсоров Александра Бородая.

Отметим, что недавно Варданян был включен в список лиц, поддержавших вторжение России в Украину. Как известно, включенные в него лица обвиняются в финансировании терроризма и подлежат тюремному заключению в ряде стран.

Еще раньше Рубен Варданян создал в Карабахе «Фронт спасения», провоцируя новую волну сепаратизма в Ханкенди и оказывая давление на руководство сепаратистского режима.

По мнению наблюдателей, Рубен Варданян, разыскиваемый следственными органами Азербайджана, попал в безвыходную ситуацию, поскольку не имеет возможности покинуть Карабах и может быть арестован в ходе ожидаемой спецоперации азербайджанской армии.