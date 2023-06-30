Синоптики о погоде на понедельник

В понедельник, 3 июля, в Баку и на Апшеронском полуострове преимущественно без осадков, ветер южный. Температура воздуха составит ночью 18-23°, днем 28-33° тепла, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов.

На пляжах Апшерона временами будет дуть умеренный южный ветер. Температура морской воды составит 22-23° тепла на пляжах Сумгаита, Новханы, Пиршаги, Нардарана, Бильгя, Загульбы и 24-25° тепла – на пляжах Тюркана, Говсана, Сахиль, Шихово.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако в некоторых горных районах в дневное время возможны кратковременные дожди с грозами и град. Температура воздуха ночью составит 17-21°, днем 30-35°, в горах ночью 9-14°, днем 15-20°.