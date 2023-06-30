Третье золото Азербайджана на Евроиграх

Сегодня в заключительный день Европейских игр в Польше Азербайджан представлен в трех видах спорта – кикбоксинге, боксе и стрельбе.

В соревнованиях по кикбоксингу, которые проходят в Мысленице, сегодня финалы. Азербайджанский спортсмен Фарид Агамогланов (63,5 кг, фулл-контакт) в бою за золото встречался с итальянцем Дамиано Сальвато Трамонтаной и уверенно победил со счетом 3:0.

Это третья золотая медаль Азербайджана на нынешних Евроиграх. На данный момент у сборной Азербайджана 10 медалей – 3 золота, 1 серебро и 6 бронз.

Золотые награды также в активе каратистов Турала Агаларзаде (67 кг), Ирины Зарецкой (68 кг), серебро у таэквондиста Сайада Дадашова (54 кг), бронза у каратиста Асимана Гурбанлы (свыше 84 кг), таэквондиста Гашима Магомедова (58 кг), тайских боксеров Хаяла Алиева (67 кг), Айсу Девришовой (57 кг), Эмили Рзаевой (63,5 кг) и боксера Мурада Аллахвердиева (80 кг).

Сегодня шанс завоевать золото будет также у боксера Магомеда Абдуллаева (свыше 92 кг), который вышел в финал.