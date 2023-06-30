В июне 2022 года власти Нидерландов задержали российского разведчика-нелегала, который использовал поддельные бразильские документы на имя Виктора Мюллера Феррейры. Он приехал в Бразилию в 2010 году и начал выдавать себя за местного жителя. После этого в течение нескольких лет прожил в Ирландии и США, а потом записался на стажировку в Международный уголовный суд, где пытался изучать, как расследуются военные преступления в Сирии и Украине.

Власти Бразилии подозревают Россию в том, что она использует эту страну как «инкубатор» для законспирированных шпионов, которых потом внедряет в страны Запада, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В Нидерландах «Феррейра», которого в действительности зовут Сергей Черкасов, был задержан и выслан в Бразилию, где его приговорили к 15 годам лишения свободы за подделку документов. Россия сфабриковала против него собственное уголовное дело, обвинив в контрабанде героина и потребовав его выдачи. При этом российская сторона отрицала, что Черкасов является разведчиком.

Еще один российский шпион, выдававший себя за гражданина Бразилии, был задержан в Норвегии в октябре 2022 года. Он проживал в этой стране под именем Хосе Ассис Джаммария, однако норвежская полиция считает, что его реальное имя — Михаил Микушин.

WSJ пишет и о третьем российском шпионе, который жил в Рио-де-Жанейро, выдавая себя за бразильца по имени Герхард Даниэль Кампос. Греческая разведка идентифицировала его как российского разведчика по фамилии Шмырев. Задержать его пока не удалось. Следователи подозревают, что в Бразилии и в других странах может находиться гораздо больше российских агентов под прикрытием, притворяющихся бразильцами.