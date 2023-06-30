Фарид Агамогланов: «Я участвовал в 44-дневной войне. А сегодня победил на Евроиграх!»

Победитель Евроигр в Польше, кикбоксер Фарид Агамогланов (63,5 кг, фулл-контакт) поделился своими впечатлениями после выигранного финала, в котором он одолел итальянца Дамиано Сальвато Трамонтану и принес Азербайджану третье золото нынешних Игр.

«Счастлив, что удалось победить, - говорит 28-летний чемпион. - Я очень много усилий вложил в эту победу. Тренировался днем и ночью. И наши труды не пропали даром.

В финале сегодня я встречался с итальянским кикбоксером. К бою с ним я готовился особо, так как из-за судейства проиграл ему одно очко на чемпионате Европы. Мы с тренером знали, что скорее всего в финале снова встретимся с ним. Выбрали правильную тактику и победили. Сегодня я доказал, что сильнее его.

Поздравляю весь Азербайджан! Я – участник 44-дневной войны. Был награжден медалями. Рад, что приехал на Евроигры как представитель победившей страны и одержал тут победу!

Ощущал сегодня поддержку наших болельщиков. Будто я не в Польше, а в Азербайджане. Атмосфера была прекрасной!»