Израиль объявил о закупке у США еще 25 F-35

В воскресенье, 2 июля, Министерство обороны Израиля объявило, что в США будут закуплены еще 25 самолетов F-35 производства Lockheed Martin Company. Таким образом, израильские ВВС по завершении сделки станут обладателями 75 самолетов этого типа. Об этом сообщают израильские СМИ.

Сумма сделки, которую планируется заключить в ближайшие месяцы, – 3 миллиарда долларов.

Ранее Израилем в США было заказано 50 самолетов F-35 с опцией на покупку еще 25 самолетов.

На текущий момент в составе ВВС Армии обороны Израиля три эскадрильи F-35: две боевые (140-я – «Золотой орел» и 116-я – «Львы Юга») и одна учебная (117-я – «Первая реактивная»).