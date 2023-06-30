Пропагандист Киселев назвал астрономическую сумму, которую получил Пригожин

ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина получила по государственным контрактам более 858 миллиардов рублей. Об этом в эфире «Вестей недели» на телеканале «Россия 1» заявил ведущий программы Дмитрий Киселев.

«Основанная Евгением Пригожиным частная военная компания «Вагнер» в рамках заключенных с государством контрактов получила чуть более 858 миллиардов рублей. Это под триллион. По другим контрактам пригожинский холдинг «Конкорд» оказал услуг на сумму в 845 миллиардов рублей. Это не значит, что столько и заработали, но все же говорит о масштабах бизнеса и масштабах амбиций», — цитируют Киселева российские СМИ.

Из слов Киселева неясно, за какой период структуры Пригожина получили эти деньги.

27 июня президент РФ Владимир Путин впервые публично признал, что содержание ЧВК «Вагнер» полностью обеспечивалось российским бюджетом. По его словам, с мая 2022 по май 2023 года власти РФ потратили на выплаты наемникам 86,3 миллиарда рублей. Еще 110,2 миллиарда за тот же период составили страховые выплаты ЧВК, а 80 миллиардов — сумма контрактов компании Евгения Пригожина «Конкорд» с Минобороны на поставку питания для военных.