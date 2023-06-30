Медведев «похвастался знаниями» по географии

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что Украина — «Земля Санникова», которую «основал Ленин». Так он ответил на слова президента Украины Владимира Зеленского, заявившего, что единственное условие для переговоров с Россией — отвод российских войск в границах 1991 года.

«Это границы областей России и когда-то губерний Российской империи, а не мифической Украины. Украина — это Земля Санникова, основанная Лениным. Была недолго и исчезла с карты. Нету такой земли. Что бы там ни думали на Западе и в оккупированном русском городе Киеве», — написал Медведев в Telegram.

О том, что Киев «будет готов к тому или иному формату дипломатии» после выхода на границы Украины 1991 года, заявил украинский президент Владимир Зеленский на встрече с испанским премьер-министром Педро Санчесом.

Земля Санникова — остров-призрак, расположенный севернее Новосибирских островов в Северном Ледовитом океане. Впервые о нем сообщил в 1810 году зверопромышленник Яков Санников, который до этого открыл острова Столбовой и Фадеевский. Позже в этот район не раз отправлялись экспедиции, но земли там не обнаружили. По мнению ряда исследователей, остров состоял из льда и растаял. В ходе одной из экспедиций советские исследователи обнаружили так называемую подводную банку (мель в океане, где глубина значительно меньше). Ее назвали банкой Санникова; некоторые считают, что это и есть увиденный купцом остров.