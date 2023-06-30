«Живые позавидуют мертвым»: Гиркин пророчит новый бунт в России

Гиркин недоволен тем, что «Вагнер» во время мятежа сбил 6 вертолетов, самолет, а также убил более 10 российских военнослужащих, но мятежники не наказаны.

Мятеж, который не смогли довести до конца «вагнеровцы», в скором времени повторится в России. С таким «пессимистическим» заявлением накануне выступил бывший офицер российских спецслужб Игорь Стрелков (Гиркин).

«Более того, господин Пригожин свободно перемещается через государственную границу РФ, проживает в Петербурге и власть делает вид, что «так и надо». Никаких отставок лиц, проявивших во время мятежа некомпетентность и трусость нет близко. Высшие государственные деятели, бежавшие за границу в день мятежа, все на своих местах», - заявил Гиркин.

По его словам, «ни слов осуждения, ни даже малейшего намека на наказание из уст лица, отдаленно напоминающего президента, не прозвучало».

«Взрыв» случится, по мнению Стрелкова, как только у России произойдет новое крупное поражение в войне против Украины: «Очередной мятеж не за горами. Осталось лишь дождаться крупного поражения на фронте. И да, - кто бы его ни начал - сопротивляться бунтовщикам теперь не будет уже никто. Вообще никто. Потому что не имеет смысла рисковать жизнью, защищая такую убогую и жалкую власть. К чему это приведет - я уже не раз писал... слишком многие «живые позавидуют мертвым». Но невозможно спасти страну, властители которой настолько прогнили, что потеряли даже элементарный инстинкт самосохранения, разменяв его на возможность еще немножко «любой ценой ничего не делать», - написал в своих соцсетях Гиркин.