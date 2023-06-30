Ульвия Худиева, собкор 15:07

Из-за продолжительных нестабильных погодных условий, отмеченных в минувший месяц, сельскохозяйственным угодьям и частным хозяйствам в Азербайджане был нанесен серьезный ущерб. Уничтожены сотни гектаров зерновых полей, фруктовых деревьев и теплиц. Десятки, а то и сотни людей лишились единственного источника дохода. Усугубляет и без того тревожную ситуацию тот факт, что большая часть сельхозугодий, поврежденных стихией, не была застрахована. Наиболее серьезный ущерб понесли фермеры в ряде сел Агдамского района, а также в Шекинском, Геранбойском, Джалилабадском, Ленкоранском, Дашкесанском, Кедабекском и Геокчайском районах страны.

Жители села Ялман Геокчайского района рассказали haqqin.az, что только в середине июня непогода уничтожила около 200 теплиц. «Мы впервые в жизни увидели, как град пробивает железо», - признался один из местных аграриев. Под водой оказались гектары томатных полей. Ущерб местным жителям исчисляется в тысячах манатов. Фермеры, чьи расходы в последнее время и без того возросли вдвое, говорят, что не знают, как оправиться от такого удара судьбы. От разбушевавшейся стихии сильно пострадали посевы других культур, а также деревья. В селе Лекчиплак, где функционируют около 1 300 ферм, нам сообщили, что в основном были повреждены теплицы и фруктовые деревья. «Ветер снес верхушки нескольких теплиц, вырвал с корнем рассаду помидоров и уничтожил посевы, - рассказывают фермеры. - Сотни фруктовых деревьев потеряли спелые плоды».

Председатель сельского муниципалитета Мабуд Мамедов представил статистические данные, по которым ураганный ветер, разыгравшийся в середине июня, повредил около трехсот теплиц, большинство владельцев которых понесли значительный ущерб. Полный список повреждений передан в Комиссию по чрезвычайным ситуациям Геокчайской районной исполнительной власти. Однако ущерб будет возмещен только владельцам застрахованных ферм, количество которых в селе Лекчиплак незначительно. Гараман Кенуль Багирова, председатель муниципалитета села, заявила, что две теплицы, построенные за счет государственных средств, пришли в полную негодность. Были повреждены и другие объекты сельхозназначения. Количество застрахованных ферм и в этом селе оказалось минимальным. Самир Гаджалиев, председатель муниципалитета села Шорсу Шекинского района, сообщил, что в селе больше всего пострадали зерновые и табачные поля, являющиеся для местных жителей основным источником дохода. Жители села Гаргуджак Геранбойского района рассказали, что из-за непогоды и других негативных факторов не могут покрыть расходы на содержание своих хозяйств. Безрадостная картина наблюдается и в селе Ковузбулак Джалилабадского района, где пришла в негодность большая часть сельскохозяйственных угодий. Град уничтожил зерновые поля, посевы гороха и чечевицы. А в трех близлежащих селах пострадало около тысячи гектаров обрабатываемых земель. «В результате стихийных бедствий – сильных ветров, проливных дождей и града – пострадали фермеры Агдамского, Кедабекского, Дашкесанского, Товузского, Гянджинского, Гёйгёльского, Нафталанского, Евлахского, Губинского, Гусарского, Геранбойского, Шабранского, Шекинского, Гахского и Джалилабадского районов, - говорится в сообщении Фонда аграрного страхования Азербайджана. - Больше всего обращений поступило из Загатальского, Карабахского и Ширванского экономических районов. С начала года в Фонд было подано свыше 900 обращений, более половины из которых зарегистрированы в мае-июне. Фонд застраховал 400 тысяч сельскохозяйственных угодий по всей стране».