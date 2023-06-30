Стихийные бедствия уничтожают сельское хозяйство. Почему фермеры не пользуются аграрным страхованием? горячая тема
Из-за продолжительных нестабильных погодных условий, отмеченных в минувший месяц, сельскохозяйственным угодьям и частным хозяйствам в Азербайджане был нанесен серьезный ущерб. Уничтожены сотни гектаров зерновых полей, фруктовых деревьев и теплиц. Десятки, а то и сотни людей лишились единственного источника дохода. Усугубляет и без того тревожную ситуацию тот факт, что большая часть сельхозугодий, поврежденных стихией, не была застрахована.
Наиболее серьезный ущерб понесли фермеры в ряде сел Агдамского района, а также в Шекинском, Геранбойском, Джалилабадском, Ленкоранском, Дашкесанском, Кедабекском и Геокчайском районах страны.
Жители села Ялман Геокчайского района рассказали haqqin.az, что только в середине июня непогода уничтожила около 200 теплиц.
«Мы впервые в жизни увидели, как град пробивает железо», - признался один из местных аграриев.
Под водой оказались гектары томатных полей. Ущерб местным жителям исчисляется в тысячах манатов. Фермеры, чьи расходы в последнее время и без того возросли вдвое, говорят, что не знают, как оправиться от такого удара судьбы. От разбушевавшейся стихии сильно пострадали посевы других культур, а также деревья.
В селе Лекчиплак, где функционируют около 1 300 ферм, нам сообщили, что в основном были повреждены теплицы и фруктовые деревья.
«Ветер снес верхушки нескольких теплиц, вырвал с корнем рассаду помидоров и уничтожил посевы, - рассказывают фермеры. - Сотни фруктовых деревьев потеряли спелые плоды».
Председатель сельского муниципалитета Мабуд Мамедов представил статистические данные, по которым ураганный ветер, разыгравшийся в середине июня, повредил около трехсот теплиц, большинство владельцев которых понесли значительный ущерб.
Полный список повреждений передан в Комиссию по чрезвычайным ситуациям Геокчайской районной исполнительной власти. Однако ущерб будет возмещен только владельцам застрахованных ферм, количество которых в селе Лекчиплак незначительно.
Гараман Кенуль Багирова, председатель муниципалитета села, заявила, что две теплицы, построенные за счет государственных средств, пришли в полную негодность. Были повреждены и другие объекты сельхозназначения. Количество застрахованных ферм и в этом селе оказалось минимальным.
Самир Гаджалиев, председатель муниципалитета села Шорсу Шекинского района, сообщил, что в селе больше всего пострадали зерновые и табачные поля, являющиеся для местных жителей основным источником дохода.
Жители села Гаргуджак Геранбойского района рассказали, что из-за непогоды и других негативных факторов не могут покрыть расходы на содержание своих хозяйств.
Безрадостная картина наблюдается и в селе Ковузбулак Джалилабадского района, где пришла в негодность большая часть сельскохозяйственных угодий. Град уничтожил зерновые поля, посевы гороха и чечевицы. А в трех близлежащих селах пострадало около тысячи гектаров обрабатываемых земель.
«В результате стихийных бедствий – сильных ветров, проливных дождей и града – пострадали фермеры Агдамского, Кедабекского, Дашкесанского, Товузского, Гянджинского, Гёйгёльского, Нафталанского, Евлахского, Губинского, Гусарского, Геранбойского, Шабранского, Шекинского, Гахского и Джалилабадского районов, - говорится в сообщении Фонда аграрного страхования Азербайджана. - Больше всего обращений поступило из Загатальского, Карабахского и Ширванского экономических районов. С начала года в Фонд было подано свыше 900 обращений, более половины из которых зарегистрированы в мае-июне. Фонд застраховал 400 тысяч сельскохозяйственных угодий по всей стране».
Отмечается, что на основании заявлений независимые страховые эксперты рассчитывают на местах убытки и выплачивают половину ущерба.
Напомним, что по состоянию на данный момент страхование является обязательным только для фермеров, чьи угодья превышают площадь 10 гектаров.
Эксперт Акиф Насирли считает, что главным препятствием для расширения системы обязательного сельхозстрахования в Азербайджане является высокая стоимость такого рода услуг. Для большинства фермеров она слишком затратна, не говоря уже о том, что у большинства аграриев есть проблемы с документами.
«В данном вопросе большую роль играет уровень образования фермеров, - считает Акиф Насирли. – К сожалению, далеко не все из них понимают важность страхования. Кроме того, должны быть смягчены условия оформления самих страховок, страховые компании должны предоставить фермерам определенные льготы, чтобы вызвать у них интерес к рисковым направлениям».
В Министерстве экологии и природных ресурсов нам сообщили, что в июне в стране наблюдалась весьма необычная для лета погода. В частности, были зарегистрированы 55 паводков, что является рекордным показателем за всю историю метеорологических наблюдений.