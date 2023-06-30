Зачем Иран держит баллистические ракеты у границ с Ираком?

Иранское командование разместило баллистические ракеты на западе Ирана в провинции Керманшах, граничащей с Ираком, сообщает в воскресенье The Jerusalem Post со ссылкой на организацию Alma Research and Education Center, анализирующую угрозы северным границам Израиля.

По данным со спутниковых снимков, в этом регионе расположены три подземных объекта с не менее чем 140 хранилищами ракет. В частности, иранские военные установили здесь, в 150 км от Ирака, баллистические ракеты малой дальности «Киам-1». Кроме того, в одном из местных ущелий развернуты системы ПВО.

Подземные сооружения в месте под названием Пандж-Пеллех также могут использовать для хранения ракет типа «Фатех-110».