Полицейским он пояснил, что совершить этот поступок ему приказали голоса в голове.

Инцидент произошел в поселке Чегем второй минувшей ночью. Действия мужчины были сняты камерой видеонаблюдения. На кадрах видно, как он разложил на полу несколько экземпляров священной для мусульман книги, облил их жидкостью из бутылки и поджег. Возгорание вскоре было потушено людьми, которые находились в тот момент в мечети.

28 июня в Стокгольме 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика вырвал страницы из Корана, вытер ими обувь, затем положил в книгу бекон и поджег ее. Эту акцию он устроил в первый день праздника Курбан у мечети шведской столицы.