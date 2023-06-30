Вечеринка в США превратилась в бойню

В американском городе Балтимор, штат Мэриленд, неизвестный преступник расстрелял гостей на уличной вечеринке. Пострадало около трех десятков человек, есть погибшие.

Как пишет Foxnews, трагедия произошла после полуночи во время «квартальной вечеринки», устроенной жителями района Brooklyn Homes в Южном Балтиморе. Преступник, которого пока не задержали, ранил 30 человек, из которых двое скончались, еще трое находятся в критическом состоянии.

В полиции сообщили, что погибли двое молодых людей: 18-летняя девушка скончалась на месте, 20-летний мужчина умер в больнице. Обстоятельства стрельбы и, был ли стрелок гостем вечеринки, не уточняются.