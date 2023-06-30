Украина призывает Германию не повторять ошибку Меркель

Германии не стоит снова, как 15 лет назад, препятствовать намерению Украины присоединиться к НАТО, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Bild.

«Не повторяйте ошибку, которую канцлер Меркель допустила в Бухаресте в 2008 году, когда она решительно выступила против любого продвижения к членству Украины в НАТО», — призвал глава МИД Украины.

По словам Кулебы, это решение «открыло дверь» для аннексии Россией Крыма и вторжения.

Министр признал невозможность атлантической интеграции до завершения войны, «но после войны было бы самоубийством для Европы не принять Украину в члены НАТО».

Ближайший саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11–12 июля.

В 2008 году вопрос о присоединении Украины к НАТО рассматривался на саммите НАТО в Бухаресте. Меркель в том году, несмотря на позицию США, выступила против принятия Украины, пояснив, что интеграцию должны одобрять не только власти, но и существенная доля населения принимаемых стран. В Киеве говорили, что Украину не приняли в альянс прежде всего из-за Меркель. «Именно канцлер Германии Ангела Меркель выступила против и убедила остальных», — говорил этой весной украинский министр обороны Алексей Резников.