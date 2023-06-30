Прогноз от Вучича: Украина попытается изменить ход войны

«Я действительно ожидаю сильного украинского наступления в двух направлениях, завтра или послезавтра начнется дополнительное наступление Украины...» – заявил Вучич, которого цитируют сербские СМИ.

По его словам, власти Украины постараются перед саммитом показать успехи украинской армии: «Им это важно перед саммитом в Вильнюсе, ожидают, что получат «открытый билет» для членства в НАТО, и они уверены, что большим наступлением и ударом по российским силам могут это сделать».

По мнению Вучича, стоит ожидать наступления Украины по направлению Бахмута, а также Энергодару и Мелитополю. «Думаю, что они подготовили несколько десятков бригад и пробьют российскую оборону в той части. Не болею ни за кого, но думаю, что это произойдет, конечно, с огромными жертвами», – добавил он.