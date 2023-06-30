Почему Ислам Каримов скрыл от всех своего сына? интересный рассказ экс-дипломата Алишера Таксанова

Haqqin.az ранее писал, что Петр Каримов, сын первого президента Узбекистана Ислама Каримова, подал в суд на Татьяну Каримову, вдову своего отца, требуя от нее часть имущества, оставленного покойным президентом Узбекистана. Татьяна Каримова подала ходатайство о проведении судебного заседания в закрытом режиме, суд удовлетворил его.

Бывший узбекский дипломат и независимый журналист Алишер Таксанов, в настоящее время проживающий в Швейцарии, в свое время дружил с Петром Каримовым, был его однокурсником. В интервью узбекской службе «Радио Свобода» Таксанов рассказал о Петре Каримове и поделился своими суждениями о предстоящем суде.

По словам Таксанова, во время учебы на планово-экономическом факультете Ташкентского института народного хозяйства «все знали, что он сын тогда министра финансов Ислама Каримова, преподаватели и деканы перед ним заискивали, но Петр оказался простым парнем, не заносчивым, не высокомерным, вполне адекватным… все экзамены сдавал сам… Никогда не называл Ислама Каримова «отцом» или «папой», всегда говорил в третьем лице… Одевался очень скромно: обычные брюки, рубашка, никаких джинсов, футболки «Лакоста», дорогих часов, личного автомобиля, как у детей высокопоставленных родителей…»

Алишер Таксанов и Петр Каримов (справа)

Рассказывая о матери Петра – Наталье Петровной Кучми, которая работала ученым секретарем Ботанического сада, экс-дипломат заметил, что «она не очень лестно отзывалась о своем муже, говорила, что не заботился он никогда о сыне Петре и винила в этом Татьяну Акбаровну, мол, она запрещала отцу встречаться с сыном».

Несмотря на то, что «Петр страдал какой-то болезнью, вызванной сепсисом крови, и поэтому был комиссован от службы», Ислам Каримов настоял на том, чтобы сын отправился в армию, «так как боялся, что Москва обвинит его в желании откосить сына от призыва, ведь тогда начиналось «узбекское дело». «С отцом Петр встречался очень редко, с кровнородными сестрами Гульнарой и Лолой общался тоже редко… О Татьяне Акбаровне он ни разу не заикнулся, видимо, не считал нужным упоминать это имя», - рассказывает экс-дипломат.

Что касается жизни Петра Каримова в России, то Таксанов говорит, что «Петр работал в Москве вначале заместителем представителя Нацбанка ВЭД в России, а потом банка «Азия-траст». Не скажу, что Петр качественный руководитель, так как не обладал для этого необходимыми характеристиками… Его терпели, так как все знали, что он сын президента».

Вдова Каримова Татьяна «ненавидела первую семью мужа»

После смерти матери у Петра началась череда неприятностей»: «Отец его ничем не поддержал, видимо, после смерти первой супруги он потерял к нему какой-либо интерес… Так как воспитывался мамой в славянской атмосфере, он не знает узбекского языка, традиций и обычаев… Почему-то я уверен, что и во второй семье Ислама Каримова было такое».

Алишер Таксанов говорит, что «в автобиографии Ислама Каримова нет упоминания о сыне Петре… Возможно, Каримов считал это «темным пятном» в своей истории и поэтому не хотел говорить. А может, на этом настаивала его супруга Татьяна, так как ненавидела первую семью мужа».

«Не думаю, что Лола и Гульнара Каримовы проявляли заботу о старшем брате, их дети не знакомы с дядей Петром… С Татьяной Акбаровной произошел конфликт по праву наследования, так как Петр оказался в сложном финансовом положении и решил выправить дела за счет собственности Ислама Каримова. Нужно отметить, что закон это ему позволяет. Другое дело, что Татьяна Акбаровна встретила это в штыки, так как вся собственность Ислама Абдуганиевича находится под секретом семьи и государства. А это большая сумма…Там может тянуть все на миллиарды. И Петр лишь по процентам от них может получить приличные деньги, возможно, на десятки миллионов долларов», - говорит Таксанов.

По словам Таксанова, ни Лола, ни Гульнара Каримовы не проявляли заботу о старшем брате, их дети не знакомы с дядей

По словам экс-дипломата, вдова Каримова «не хочет озвучивать эти суммы ни на суде, ни лично Петру, потому что придется делиться. И народ может поинтересоваться: а как зарабатывал 27 лет Ислам Каримов? Как он платил налоги? Как декларировал имущество? Платит ли супруга налоги по настоящее время? Кто содержит резиденцию и квартиру? Ведь президент все это скрывал от своих избирателей. Рассказывать об этом у вдовы нет желания».

Таксанов говорит, что Петру Каримову «терять нечего. Он в детстве был обделен финансами и жил аскетично, весьма скромно…»

По его словам, вдове Каримова «придется рассказать об имуществе мужа. Нужны справки о зарплате, о банковских счетах, о собственности и их оценки риэлторами. Может, даже об офшорных счетах, о чем не знает узбекский народ. В совокупности это огромная сумма, речь может идти о миллиардах долларов. Ведь нашли 1,5 млрд долларов Гульнары, не меньшая сумма у Лолы Тилляевой от «Абу Сахий», и вы думаете, что президент был беднее своих дочерей? Он оставил им огромное наследство, и поэтому Гульнара Каримова легко рассталась со своими активами. Ведь мать после своей смерти оставит ей в наследство имущество отца. И она все равно останется миллиардершей... Президент Шавкат Мирзиёев сейчас занят тем, чтобы получить те деньги, что возвращаются по соглашению из Швейцарии, Франции, потому что эти суммы стали достоянием общественности в результате политического скандала. Другие суммы пока в «тени».

«Татьяне Каримовой не хочется, чтобы суд превратился в склоку. Скорее всего, будет достигнута договоренность вне суда, Петр получит отступные, и весьма немаленькие»

Экс-дипломат считает, что «Татьяне Каримовой не хочется, чтобы суд превратился в склоку. Скорее всего, будет достигнута договоренность вне суда, Петр получит отступные, и весьма немаленькие, но все же не те, на что мог рассчитывать, если бы суд был независимым… Но Татьяна Акбаровна не захочет слухов и скандалов, пересудов в интернете, поэтому рассчитается с Петром вне суда. Просто на суде обе стороны подтвердят, что пришли к согласию».

Алишер Таксанов вспоминает, что Петр «занимал позицию отца, а она заключалась в том, что Узбекистану следует дистанцироваться от России. Для меня это было удивительно, так как Петр по своей сути был русским, а не узбеком, он хотел жить именно в России, а не в Узбекистане…»