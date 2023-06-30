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Haqqin.az ранее писал, что Петр Каримов, сын первого президента Узбекистана Ислама Каримова, подал в суд на Татьяну Каримову, вдову своего отца, требуя от нее часть имущества, оставленного покойным президентом Узбекистана. Татьяна Каримова подала ходатайство о проведении судебного заседания в закрытом режиме, суд удовлетворил его. Бывший узбекский дипломат и независимый журналист Алишер Таксанов, в настоящее время проживающий в Швейцарии, в свое время дружил с Петром Каримовым, был его однокурсником. В интервью узбекской службе «Радио Свобода» Таксанов рассказал о Петре Каримове и поделился своими суждениями о предстоящем суде. По словам Таксанова, во время учебы на планово-экономическом факультете Ташкентского института народного хозяйства «все знали, что он сын тогда министра финансов Ислама Каримова, преподаватели и деканы перед ним заискивали, но Петр оказался простым парнем, не заносчивым, не высокомерным, вполне адекватным… все экзамены сдавал сам… Никогда не называл Ислама Каримова «отцом» или «папой», всегда говорил в третьем лице… Одевался очень скромно: обычные брюки, рубашка, никаких джинсов, футболки «Лакоста», дорогих часов, личного автомобиля, как у детей высокопоставленных родителей…»

Рассказывая о матери Петра – Наталье Петровной Кучми, которая работала ученым секретарем Ботанического сада, экс-дипломат заметил, что «она не очень лестно отзывалась о своем муже, говорила, что не заботился он никогда о сыне Петре и винила в этом Татьяну Акбаровну, мол, она запрещала отцу встречаться с сыном». Несмотря на то, что «Петр страдал какой-то болезнью, вызванной сепсисом крови, и поэтому был комиссован от службы», Ислам Каримов настоял на том, чтобы сын отправился в армию, «так как боялся, что Москва обвинит его в желании откосить сына от призыва, ведь тогда начиналось «узбекское дело». «С отцом Петр встречался очень редко, с кровнородными сестрами Гульнарой и Лолой общался тоже редко… О Татьяне Акбаровне он ни разу не заикнулся, видимо, не считал нужным упоминать это имя», - рассказывает экс-дипломат. Что касается жизни Петра Каримова в России, то Таксанов говорит, что «Петр работал в Москве вначале заместителем представителя Нацбанка ВЭД в России, а потом банка «Азия-траст». Не скажу, что Петр качественный руководитель, так как не обладал для этого необходимыми характеристиками… Его терпели, так как все знали, что он сын президента».

После смерти матери у Петра началась череда неприятностей»: «Отец его ничем не поддержал, видимо, после смерти первой супруги он потерял к нему какой-либо интерес… Так как воспитывался мамой в славянской атмосфере, он не знает узбекского языка, традиций и обычаев… Почему-то я уверен, что и во второй семье Ислама Каримова было такое». Алишер Таксанов говорит, что «в автобиографии Ислама Каримова нет упоминания о сыне Петре… Возможно, Каримов считал это «темным пятном» в своей истории и поэтому не хотел говорить. А может, на этом настаивала его супруга Татьяна, так как ненавидела первую семью мужа». «Не думаю, что Лола и Гульнара Каримовы проявляли заботу о старшем брате, их дети не знакомы с дядей Петром… С Татьяной Акбаровной произошел конфликт по праву наследования, так как Петр оказался в сложном финансовом положении и решил выправить дела за счет собственности Ислама Каримова. Нужно отметить, что закон это ему позволяет. Другое дело, что Татьяна Акбаровна встретила это в штыки, так как вся собственность Ислама Абдуганиевича находится под секретом семьи и государства. А это большая сумма…Там может тянуть все на миллиарды. И Петр лишь по процентам от них может получить приличные деньги, возможно, на десятки миллионов долларов», - говорит Таксанов.

По словам экс-дипломата, вдова Каримова «не хочет озвучивать эти суммы ни на суде, ни лично Петру, потому что придется делиться. И народ может поинтересоваться: а как зарабатывал 27 лет Ислам Каримов? Как он платил налоги? Как декларировал имущество? Платит ли супруга налоги по настоящее время? Кто содержит резиденцию и квартиру? Ведь президент все это скрывал от своих избирателей. Рассказывать об этом у вдовы нет желания». Таксанов говорит, что Петру Каримову «терять нечего. Он в детстве был обделен финансами и жил аскетично, весьма скромно…» По его словам, вдове Каримова «придется рассказать об имуществе мужа. Нужны справки о зарплате, о банковских счетах, о собственности и их оценки риэлторами. Может, даже об офшорных счетах, о чем не знает узбекский народ. В совокупности это огромная сумма, речь может идти о миллиардах долларов. Ведь нашли 1,5 млрд долларов Гульнары, не меньшая сумма у Лолы Тилляевой от «Абу Сахий», и вы думаете, что президент был беднее своих дочерей? Он оставил им огромное наследство, и поэтому Гульнара Каримова легко рассталась со своими активами. Ведь мать после своей смерти оставит ей в наследство имущество отца. И она все равно останется миллиардершей... Президент Шавкат Мирзиёев сейчас занят тем, чтобы получить те деньги, что возвращаются по соглашению из Швейцарии, Франции, потому что эти суммы стали достоянием общественности в результате политического скандала. Другие суммы пока в «тени».