Айдын Керимов, автор haqqin.az 17:00

После того, как накануне правительство Франции направило 45 тысяч полицейских и несколько бронетранспортеров для преодоления самого серьезного кризиса за все время правления президента Эмманюэля Макрона, Пятая Республика готовится к пятому дню беспорядков, которые могут стать реальной войной на улицах. Таким образом, социальных хаос и политическая неразбериха, спровоцированная десять лет назад коллективным Западом на Ближнем Востоке, и вошедшие в учебники политической истории, как “Арабская весна”, сегодня, буквально, парализовали ведущее государство Евросоюза – Французскую Республику.

Происходящее в последние дни в этой стране многочисленные зарубежные наблюдатели называют государственным кризисом. По их словам, на фоне хаоса, анархии, массовых случаев гражданского неповиновения и неприкрытого вандализма, складывается полное ощущение, что во Французской Республике сегодня нет ни твердой президентской власти, ни эффективной полиции, ни сколь-нибудь системы государственного управления. Массовые беспорядки на улицах крупнейших городах Франции, сообщения о которых вытеснили с первых полос ведущих европейских изданий даже темы кровопролития в Украине и несостоявшегося госпереворота в России, можно расценивать, как начало гражданской, этнической и расовой войны. Об этом прямо заявил в эфире телеканала Europe-1 бывший кандидат в президенты Франции Эрик Земмур. "Гражданская война — это столкновение населения и органов власти. То есть, именно то, что происходит сейчас в нашей стране", — подчеркнул оппозиционный политик. Главная причина, из-за которой набирают обороты массовые волнения, грозящие вылиться в социально-политический коллапс, заключается в том, что демонстранты убеждены в изначальной предвзятости расследования убийства семнадцатилетнего Наэля, поскольку застреленный марсельским полицейским подросток имел арабские корни. Демонстранты требуют отставки президента Эммануэля Макрона, который, по их словам, относится к «не французам», как к гражданам второго и третьего сорта.

Таким образом, Французская Республика, президент которой позиционирует себя в качестве одного из лидеров мирового сообщества, проповедуя, буквально, на каждом углу постулаты демократии и толерантности, в данный момент не способна обеспечить фундаментальные права людей - право на безопасное проживание, право на личную неприкосновенность, право на частную собственность… Правительство Эммануэля Макрона, а также государственные структуры, отвечающие за поддержание общественного порядка в стране, бессильны перед напором протестующих и беспредела грабителей и мародеров, превративших улицы французских городов в арену кровопролитных столкновений и погромов. На этом фоне публичные заявления Макрона, утверждающего, что он будет защищать права армянских жителей Ханкенди, вызывают искреннее недоумение. И не столько даже самим фактом бесцеремонного вмешательства во внутренние дела Азербайджана, абсолютно неприемлемого для главы государства, являющегося постоянным членом Совета Безопасности ООН, официально признающего Карабах суверенной территорией Азербайджанской Республики. Больше всего поражает то, чем именно занята голова Эммануэля Макрона в ситуации, когда под ногами у него, что называется, земля горит. Почему вместо того, чтобы обеспечивать права и гарантии граждан своей страны, мысли президента Пятой Республики витают где-то в предгорьях Южного Кавказа?