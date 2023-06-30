МВД Азербайджана поблагодарило граждан

Министерство внутренних дел Азербайджана выразило благодарность гражданам, которые не откликнулись на призывы провести акцию в День полиции.

В пресс-службе ведомства сообщили, что несколько пользователей соцсетей запланировали акцию в центре Баку 2 июля - в День профессионального праздника сотрудников полиции, их призыв не был поддержан гражданами страны и представителями СМИ.

«Поэтому от имени всех сотрудников полиции, отмечающих сегодня свой профессиональный праздник, выражаем благодарность нашим гражданам и представителям СМИ, которые проявили понимание, не явившись на акцию», - добавили в МВД.