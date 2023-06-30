Объявлен знаменосец Азербайджана на закрытии Евроигр
Сегодня в 22:30 в Кракове на Городском стадионе имени Хенрика Реймана начнется церемония закрытия 3-х Европейских игр.
Знаменосцем сборной Азербайджана на церемонии будет боксер Магомед Абдуллаев, ставший сегодня серебряным призером Игр.
Напомним, команда Азербайджана завоевала на Евроиграх в Польше 11 медалей – 3 золота, 2 серебра и 6 бронз.
В общекомандном зачете в данный момент мы идем на 23-м месте.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!