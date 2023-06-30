В Украине нашли британские истребители времен Второй мировой
В лесу под Киевом раскопали восемь британских истребителей Hurricane времен Второй мировой войны, сообщает BBC. Их поставка в СССР оплачивалась США по ленд-лизу.
Всего в Советский Cоюз с 1941 по 1944 год было поставлено 3 000 таких самолетов. Большинство их было сбито в ходе воздушных боев или пошло на запчасти.
Однако некоторые из них были сломаны намеренно и закопаны после войны, чтобы не платить за эту технику США. Согласно условиям ленд-лиза, страна была обязана заплатить за исправные вооружения, оставшиеся в собственности советской армии. Найденные Hurricane оказались под землей именно по этой причине.
Погребенные самолеты представляли собой голые каркасы. С них было снято все оборудование, радиостанции, пулеметы и даже металлические части, которые могли пойти на переплавку. Они были найдены с помощью металлоискателей после того, как неподалеку обнаружили неразорвавшуюся со времен Второй мировой бомбу.