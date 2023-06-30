В Украине нашли британские истребители времен Второй мировой

В лесу под Киевом раскопали восемь британских истребителей Hurricane времен Второй мировой войны, сообщает BBC. Их поставка в СССР оплачивалась США по ленд-лизу.

Всего в Советский Cоюз с 1941 по 1944 год было поставлено 3 000 таких самолетов. Большинство их было сбито в ходе воздушных боев или пошло на запчасти.