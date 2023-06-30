Польша отправляет сотни полицейских на границу с Беларусью
Польша отправит еще 500 полицейских на границу с Беларусью «в связи с напряженной обстановкой», сообщил глава МВД Польши Мариуш Каминский.
Они присоединятся к пяти тысячам пограничникам и двум тысячам солдат, которые охраняют безопасность этой границы.
Ранее вице-премьер Польши Ярослав Качиньский заявил, что власти Польши решили укрепить свою границу с Беларусью из-за прибытия в страну наемников ЧВК «Вагнер». По его словам, в Беларусь могут прибыть около 8 тысяч солдат, что потенциально представляет опасность для Украины, Литвы и Польши.