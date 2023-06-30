При ударе израильских ВВС по батарее сирийских ПВО в районе Хомса были ранены российские специалисты, утверждают неофициальные источники, связанные с сирийскими властями.

Израильский NEWSru.co.il пишет, что, по данным этих источников, «четыре российских гражданских эксперта получили ранения при ударе по батарее, один из них в тяжелом состоянии».

Информация пока официально не подтверждена.

Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ранее сообщала, что около полуночи был зафиксирован запуск зенитной ракеты с территории Сирии в направлении израильской территории. По данным ЦАХАЛ, сирийская ракета взорвалась в воздухе, не причинив ущерб. Через несколько часов после этого инцидента пресс-служба ЦАХАЛ заявила, что израильская армия атаковала батарею сирийских ПВО, откуда по израильской территории была запущена ракета. «Кроме того, самолеты атаковали и другие цели в этом районе», – говорится в сообщении ЦАХАЛ.