Мощный взрыв на военном аэродроме в России

Жители города Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае РФ сообщили, что услышали громкий взрыв. Затем в небо поднялся столб черного дыма, сообщили российские СМИ и телеграм-каналы.

Взрыв произошел в районе аэродрома Приморско-Ахтарска. В поле осталась огромная воронка, вероятно, «что-то прилетело». Что именно, пока неизвестно. Утверждается, что это не беспилотник — слишком большая воронка. Никто не пострадал.

Mash сообщает, что мощный взрыв произошел на территории военного аэродрома. По некоторым данным, сработала ПВО. Не исключена попытка атаковать склад ГСМ на территории военного аэродрома.