Британка потеряла работу из-за твитов. Она получит компенсацию в £100 тысяч

В марте 2019 года аналитический Центр глобального развития (CGD), где Форстейтер работала экспертом по налогообложению, не стал продлевать ее контракт после того, как в своем твиттере она написала, что ни один человек не в силах изменить свой биологический пол.

Трибунал по урегулированию трудовых споров пришел к выводу, что решение не продлевать ее контракт было дискриминационным. В качестве компенсации суд обязал бывшего работодателя выплатить женщине 91,5 тыс. фунтов недополученной зарплаты и еще почти 15 тыс. - в качестве пени за просрочку платежа.

Форстейтер, запустившая информационную кампанию Sex Matters («Пол имеет значение»), полагает, что биологический пол любого человека остается неизменным на протяжении всей жизни, и его не нужно путать с гендерной идентичностью. По ее словам, решение суда ясно дает работодателям понять, что «это такая же дискриминация, как и любая другая».

В числе тех, кто поздравил Форстейтер с победой, была и автор книг о Гарри Поттере - писательница Джоан Роулинг, чья позиция по поводу гендерных вопросов также неоднократно оборачивалась для нее скандалами и шквалом критики в соцсетях.

Разделилось и мнение судей. Суд первой инстанции, куда Форстейтер обратилась еще в 2019 году, отказал ей в удовлетворении жалобы. Судья заявил, что взгляды истицы «не заслуживают уважения в демократическом обществе». Однако женщина подала апелляцию и два года спустя получила поддержку другого судьи Высокого суда, заявившего, что право Форстейтер на частное мнение по этому поводу защищено принятым парламентом еще в 2010 году Законом о равноправии. Дело было отправлено на повторное рассмотрение, и в июле прошлого года апелляционный суд постановил, что женщина подверглась «прямой дискриминации» за свои взгляды.