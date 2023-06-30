Канцлер Германии отказал Зеленскому

Германия не хочет поставлять Киеву оружие, которое можно использовать для нападения на Россию. Так канцлер Германии Олаф Шольц ответил на вопрос о возможных поставках Украине дальнобойных ракет Taurus.

«Мы внимательно проверяем все запросы, которые получаем. Но для нас существует принцип, который я разделяю с американским президентом: мы не хотим, чтобы поставляемое нами оружие использовалось для того, чтобы попадать по российским территориям», - заявил Шольц.

10 лет назад для Бундесвера было закуплено около 600 ракет Taurus, из которых готовы для эксплуатации около 150. Taurus считаются аналогом британских Storm Shadow, которые уже поставлены Украине. Однако радиус действия у германо-шведских ракет немного больше.