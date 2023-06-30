Бабушка убитого во Франции подростка призвала прекратить погромы

После пятой ночи беспорядков во Франции бабушка убитого полицейским 17-летнего подростка Надия заявила, что хочет прекращения погромов. Об этом женщина сказала в интервью французскому каналу BFM TV.

«Мы не хотим, чтобы бунтовщики уничтожали магазины, автобусы и школы. Они используют Наэля (погибшего подростка - ред.) в качестве предлога. Мы хотим, чтобы ситуация успокоилась», – заявила бабушка убитого.

По ее словам, в смерти внука должно разобраться следствие, а повсеместные нападения на правоохранителей ни к чему не приведут.

Беспорядки во Франции вспыхнули после смерти 17-летнего Наэля М. в Нантере. Во вторник полицейский застрелил молодого человека алжирского происхождения с близкого расстояния во время дорожного контроля, когда тот нажал на педаль газа. После убийства подростка Францию захлестнула волна насилия.