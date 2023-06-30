Зеленский: «Россия будет бояться приближаться к нашему Крыму»

Президент Украины Владимир Зеленский в своем заявлении из Одессы сказал, что россияне будут бояться приближаться к украинскому Крыму и берегам Азовского моря.

«Враг точно не будет диктовать условия в Черном море, и оккупантам придется также бояться приближаться к нашему украинскому Крыму и к нашим берегам Азовского моря, как российские корабли уже боятся приближаться к нашему Черноморскому побережью», - цитируют украинские СМИ Зеленского.

Президент Украины отметил, что «достаточно лишь упомянуть, какие амбиции были у России в начале полномасштабной агрессии и какие из тех амбиций теперь на дне Черного моря».