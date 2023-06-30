Жуткое ДТП в Шеки: погибли ребенок и водитель

На въезде в Шеки автомобиль Renault Logan (99 NG 782) потерял управление и врезался в дерево. Как сообщает АПА, от полученных травм водитель машины и 4-летняя девочка скончались на месте происшествия.

На место происшествия прибыли пожарные и спасатели Шекинской районной части Государственной службы пожарной охраны МЧС. Тела погибших отправлены в Шекинское районное отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии.

Пострадавшие госпитализированы в Шекинскую центральную районную больницу.