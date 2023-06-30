Иранская делегация летит в Баку
Заместитель министра иностранных дел Ирана Реза Наджафи направился в столицу Азербайджана - Баку.
Согласно сообщению агентства Fars, Наджафи возглавил делегацию ИРИ, которая примет участие в конференции представителей стран - членов Движения неприсоединения на уровне старших экспертов.
Конференция пройдет в Баку в понедельник и вторник (3-4 июля), в среду и четверг (5-6 июля) в столице Азербайджана состоится встреча министров иностранных дел стран - членов Движения. По данным агентства, глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан планирует принять участие в конференции министров в Баку.